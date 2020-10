È stato inaugurato ieri, domenica 11 ottobre, con il tutto esaurito, il “Perosi Festival 2020” con il primo dei tre concerti in programma: quello dell’Anniversario.

Un concerto che ha registrano la massima partecipazione possibile per gli eventi al chiuso, cioé 200 posti sui 600 che può contenere il nuovo Teatro dellepiane.

Impeccabile l’organizzazione: a tutti è stata misurata la febbre all’ingresso e sono stati obbligati a disinfettarsi le mani, poi si sono seduti le poltroncine, nuove di zecca e inaugurate per l’occasione, in questo nuovo splendido, bellissimo teatro Dellepiane che rappresenta un vero e proprio gioiello per la città di Tortona. Il concerto è stato all’altezza dell’avvenimento con l’orchestra della teatro Carlo felice di Genova diretta da Donato Renzetti. Due le esecuzionI l’ottava sinfonia di Beethoven in fa maggiore e la suite numero otto “Genova” di Lorenzo Perosi. Uno scroscio di applausi ha sottolineato l’impeccabile esecuzione per un bellissimo concerto che ha inaugurato una grande manifestazione che si è svolta ugualmente malgrado il covid.

Si è trattato del primo dei tre concerti in programma tutti al teatro Dellepiane.Durante la prima e la seconda parte si è svolta l’assegnazione del premio “Lorenzo Perosi“ da parte del sindaco Di Tortona Federico Chiodi, al Soprintendente del teatro Carlo Felice di Genova.

Di seguito altre immagini dell’avvenimento.