Una notizia negativa e due positive per il Coronavirus a Tortona per quanto riguarda i nuovi contagi.

Quella negativa è per l’impennata che più o meno si aspettava da tempo ed è già tanto che soltanto ora, al 12 ottobre, sia arrivata anche a Tortona, quando la maggior parte dei Comuni era già alle prese con in aumento di casi fin da settembre.

Ma se in percentuale l’incremento in pochi giorni è stato notevole e i casi sono quasi raddoppiati, numericamente, per fortuna, sono ancora contenuti.

La situazione sui dati del contagio a Tortona oggi, lunedì 12 ottobre, infatti, è la seguente: sono 13 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 32 sono in quarantena. Fino a pochi giorni fa erano rispettivamente 6 e 27. Un’impennata dovuta però ad un caso familiare e circoscritto ed è questa la prima notizia positiva, mentre la seconda riguarda le scuole.

“Torna a salire il numero dei contagiati nella nostra città – dice il Sindaco Federico Chiodi – pur rimanendo comunque contenuto. Va però precisato che il balzo negli ultimi tre giorni è dovuto anche alla positività di diversi componenti di un numeroso nucleo famigliare, per cui questo aumento va considerato per il momento circoscritto e non diffuso.”

Il Comune fornisce anche l’aggiornamento sulla situazione nelle scuole: “Una settimana fa – aggiunge il primo cittadino – era stata comunicata la positività di due alunni, alla scuola secondaria di primo grado “Valenziano” e alla secondaria di secondo grado “Carbone”, mentre alunni e insegnanti delle due classi frequentate dagli scolari positivi erano stati posti in isolamento in attesa dei test. Tutti i tamponi eseguiti sono risultati negativi e già da oggi la classe del “Valenziano” è tornata a scuola, mentre da domani anche gli studenti del “Carbone” torneranno a fare lezione in presenza.”

Quest’ultima, è sicuramente la notizia più bella che potevamo aspettarci: zero contagi tra i compagni di scuola venuti a contatto con i due studenti che hanno preso il Covid e questo è sicuramente merito delle protezioni e di tutto il lavoro che in ambiente scolastico si sta facendo quotidianamente, per cui se continuiamo tutti a rispettare le tre norme fondamentali (mascherine, distanziamento e lavaggio mani) possiamo guardare il futuro con ottimismo e sperare che a Tortona la diffusione del contagio (che continuerà senz’altro) sia contenuta a livelli bassi.