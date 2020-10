Sul Covid, tutti danno i numeri, nel senso che ogni ente ed in particolare Regione Piemonte, Comune di Alessandria per tutta la provincia e singoli comuni per la loro realtà, in base alla periodicità che ritiene emana comunicati stampa sul numero di persone affette da Coronavirus e siccome i dati – seppur ufficiali – vengono presi in tempi diversi è possibile ci sia qualche leggero sfasamento, ma questo, però, non cambia la situazione che si verifica nella zona.

Quella della provincia di Alessandria, secondo i dati diffusi ieri dalla Regione Piemonte è davvero molto preoccupante perché in una settimana, cioé nell’ultima, il numero delle nuove persone che risultano infettate dal virus è praticamente decuplicato passando da 17 a ben 136.

Questa la situazione dei nuovi infetti:

Mercoledì 14 ottobre: 14 (4.690 positivi in totale provincia)

Giovedì 15 ottobre: 43 (4.733)

Venerdì 16 ottobre: 61 (4.794)

Sabato 17 ottobre: 82 (4.878)

Domenica 18 ottobre: 48 (4.926)

Lunedì 19 ottobre: 107 (5.023)

Martedì 20 ottobre: 69 (5.092)

Mercoledì 21 ottobre: 136 (5.228).