Martedì 20 ottobre si è svolta l’assemblea dell’ Unitre di Tortona per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono risultati eletti: Monica Graziano alla carica di Presidente, Angelo Monachello Vice, Gianni Castagnello Direttore dei Corsi, Maria Lazzarini Segretaria, Enrico Puviani Tesoriere.

Alla carica di consigliere sono stati eletti: Rossana Bottazzi, Carlo Galuppo, Daniela Merlo, Gianni Rescia, Luciana Rescia, Gianfranco Ricci e Ferdinando Savoia.

Monica Graziano è molto conosciuta a Tortona: è una delle tre figlie di Wilmer, fondatore della nota azienda produttrice di torni e famosa in tutto il mondo che portava il suo nome ed è apprezzata soprattutto al liceo “Giuseppe Peano” per il ruolo di insegnante di tanti alunni di diverse generazioni. La presidenza dell’Unitre di Tortona, quindi, è sicuramente in buone mani.

Pur consapevole delle difficoltà derivanti dall’attuale situazione, infatti, il nuovo Consiglio intende mettere in atto tutte le strategie per potere, al più presto, riprendere le attività, nella nuova sede che è stata offerta dall’ Amministrazione Comunale presso i locali della Biblioteca Civica per non disperdere il grande patrimonio culturale ed umano di un’ associazione che, con più di 500 iscritti, rappresenta una realtà a particolarmente importante per la vita culturale e sociale di Tortona.

“Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale – dicono all’Unitre – anche in questa emergenza essere operativa: le attività che saranno quanto prima programmate si svolgeranno nei locali messi a disposizione presso la Biblioteca Civica.”

Per le prossime settimane quando la pandemia dovrebbe intensificarsi, l’Unitre sta pensando di avviare dei corsi online mentre per la primavera si sta già pensando ad una serie di conferenze di alto livello.

Non appena sarà possibile daremo notizia delle iniziative che verranno attuate.