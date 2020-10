I Carabinieri di Pontecurone hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per guida in stato di ebbrezza alcolica un uom di 39 anni con precedenti di polizia che mentre si trovava alla guida della propria auto, per cause ancora in corso di accerramento è uscito dalla carreggiata finendo nel fosso adiacente la strada.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto per i rilievi del caso, l’uomo ha rifiutatoa di sottoporsi agli accertamenti per verificare se guidava ubriaco e per questo motivo è stato deferito in procura.

Non solo ma i militari gli hanno pure sequestrato la patente di guida.