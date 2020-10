Ricerca per:

Durante l’espletamento di un posto di controllo, in quella Piazza Matteotti veniva fermata un’autovettura Ford Fiesta dal cui interno, al momento della verifica dei documenti, proveniva un forte odore di sostanza stupefacente, circostanza che induceva gli operatori a procedere con la perquisizione personale del conducente, estesa anche al veicolo. Tale perquisizione dava esito positivo in quanto veniva rinvenuto un sacchetto contenente sostanza tipo marijuana, debitamente sequestrata. Il fermato, veniva pertanto sanzionato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

In particolare, gli Agenti svolgevano un’attività primariamente finalizzata al contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio con controlli dinamici, passaggi e stazionamenti nelle aree di maggior interesse del centro cittadino ed esposte ad un maggior rischio.