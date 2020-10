Domenica 1 novembre si conclude l’edizione 2020 di Castelli Aperti.

La rassegna – sostenuta da Regione Piemonte, dall’Associazione delle Fondazioni Bancarie del Piemonte e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il Patrocinio Unesco e i patrocini delle province di Alessandria Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Citta Metropolitana di Torino – ha compiuto quest’anno il suo venticinquesimo compleanno. Ha offerto come sempre ai tantissimi visitatori week-end e giornate all’insegna della storia, dell’arte, della cultura e della natura, aprendo le porte di moltissimi castelli, palazzi nobiliari, musei e parchi del Piemonte.



Partita il 31 maggio, con un mese di ritardo a causa della crisi legata al COVID-19, Castelli aperti ha comunque registrato un gran numero di visitatori, grazie al rilancio del turismo di prossimità, che ha spinto tanti a riscoprire luoghi dal grandissimo potenziale culturale e turistico, anche a pochi passi da casa e dalle grandi città del Piemonte.

Oltre a tutto ciò, il difficile periodo di lockdown vissuto in primavera ha sicuramente spinto molte persone a riappropriarsi del territorio, ad uscire e a riscoprire le tante bellezze nostrane a portata di mano e di click.

Quest’anno infatti Castelli aperti ha voluto offrire al pubblico tante novità legate al mondo del web, come un sito internet totalmente rinnovato e la possibilità di prenotare alcune visite direttamente dalla piattaforma on-line.



Questa stagione di Castelli aperti ha visto inoltre l’ingresso nel circuito di alcuni luoghi dal grande valore culturale e artistico: Il Castello di Foglizzo, l’antico borgo di Rosignano Monferrato con i suoi infernot e il paese di Moncalvo, con il suo maniero e i suoi camminamenti.

Il successo di questa rassegna ricca di storia, di bellezze artistiche e naturali è però certamente dovuto al grande impegno di molti, a partire dai proprietari delle dimore storiche, passando per i comuni, gli enti locali e i sostenitori arrivando fino ai tanti visitatori appassionati che sono parte attiva e fondamentale del circuito Castelli aperti e a cui è rivolto un dovuto ringraziamento.



Questa domenica un’ultima occasione per godere di alcune delle più belle dimore storiche, castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo le tante storie, leggende e bellezze racchiuse in questi luoghi dal sapore magico e antico.



Tutte le aperture di Domenica 1 Novembre:



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CASTELLO DI PIOVERA 1 novembre: visite individuali e guidate nel Castello. Visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione. Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità. Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €. Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €. Tariffa gruppi: sconto del 10%. Tel: +39 0131 698128, +39 346 2341141, +39 0131 698121 Email: info@castellodipiovera.it Web: http://www.castellodipiovera.it

PALAZZO LIGNANA DI GATTINARA A RIVALTA BORMIDA tre turni di visite con i seguenti orari: 10.00, 15.00 e 17.00. Visite guidate. Per ragioni organizzative si richiede una prenotazione con un anticipo di almeno 2 giorni. Ingresso ad offerta libera, Tel: +39 333 5710532 Email: info@elisabethderothschild.it Web: http://www.elisabethderothschild.it

CASTELLO DI UVIGLIE A ROSIGNANO MONFERRATO Visita guidata h 10.30. Aperto su prenotazione per visitatori singoli (min. 2 persone) e gruppi (tariffe da concordare). In caso di cattive condizioni atmosferiche il Parco potrebbe chiudere. Castello e Parco: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €; Tel: +39 342 9214895 Email: reception@castellodiuviglie.com Web: http://www.castellodiuviglie.com

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate partono dall’Info Point, con orario: sabato e domenica, 10.00-12.30 e 15.00-18.00, o su prenotazione negli altri giorni della settimana. Visita guidata. Ingresso gratuito. Tel: +39 0142 489009 (Uffici comunali), +39 377 1693394 (InfoPoint) Email:info@comune.rosignanomonferrato.al.itWeb:http://www.comune.rosignanomonferrato.al.it

CASTELLO DI MORSASCO Visita guidata dalla proprietà. Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Per le visite su prenotazione: intero 10 €; ridotto e gruppi (min. 11 persone) 8 €. Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com Web: http://www.castellodimorsasco.it

CASTELLO DI GABIANO Visita guidate alle antiche cantine con degustazione, a partire da € 25 a persona (sabato alle 15.30, domenica 10.30 e 15.00) – prenotazione obbligatoria al +39 0142 090104.

Visite al parco secolare e al Labirinto di Bossi, monumento storico, oltre che apprezzare la magnifica vista dalla Torre Monviso: € 10, tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00 – prenotazione non obbligatoria. Tel: +39 0142 090104 Email: accoglienza@castellodigabiano.com Web: http://www.castellodigabiano.com

VILLA OTTOLENGHI WEDEKIND AD ACQUI TERME Visite: sabato e domenica. Secondo le nuove linee guida, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Dal 16 settembre al 14 giugno: visite guidate alle 14.30. Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 1 ora e 30 minuti). Intero (visita e degustazione): 15 €. Convenzioni; sconto del 10% T.C.I., Fai, Associazione Musei e Mostre, Abbonamento Musei Torino Piemonte; gratuito fino a 12 anni e capogruppo. Tel: 335 6312093 (prenotazione visite), 0144 322177 (struttura ricettiva) Email: accoglienza@borgomonterosso.com, Web: www.villaottolenghi.it

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI ACQUI TERME Aperto nelle festività, 1 novembre, 8 dicembre (11.00-13.30, 15.30-17.30). Visita libera, visita guidata nelle giornate indicate e su prenotazione, con audioguida (al costo di 2 €). Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte. Tel: +39 0144 57555 Email: info@acquimusei.it Web: http://www.acquimusei.it