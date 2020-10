Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Burraco fatale” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona. Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.





Burraco fatale

Regia:Giuliana Gamba. Sceneggiatura: Giuliana Gamba, Francesco Ranieri Martinotti

Fotografia: Blasco Giurato. Montaggio: Esmeralda Calabria. Musiche: Paolo Buonvino. Attori: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui, Loretta Goggi. Distribuzione: Fenix Entertainment.

Produzione: Fenix Entertainment, Rai Cinema e Morocco Movie Group. Paese: Italia, 2020. Durata: 90 min. Genere:Commedia



Burraco fatale, film diretto da Giuliana Gamba, racconta la storia di quattro amiche di mezza età, Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e Rina (Paola Minaccioni). Tutte caratterialmente diverse e ognuna a modo suo con una propria particolarità. Il gruppo si conosce ormai da diverso tempo, grazie alle partite a carte giocate per evadere dalla quotidianità e da un’insoddisfacente vita di coppia. Tra una giocata e l’altra, le donne si confidano, si scambiano gossip, affrontando la vita con un finto cinismo per nasconde il loro bisogno d’affetto e la loro ricerca fallace di emozioni forti.

Quando le quattro si iscrivono a un torneo nazionale di burraco, non immaginano certo che possono avere una seconda possibilità e che alla loro età possono ancora provare un amore passionale. Impareranno così che la vita è proprio come una partita a burraco, nulla è mai scontato…