Qual è quell’ingrediente che usiamo quasi ad ogni pasto ma che in fondo non conosciamo così bene? Se avete pensato all’olio D’oliva, avete indovinato!

Torna un classico Incontro DiVino, il pranzo col produttore!

“Avremo a tavola con noi Giuseppe, – dicono gli organizzatori – titolare dell’oleificio Tropiano, che ci racconterà di come si produce l’olio, attività che porta avanti da due generazioni e gusteremo attraverso un pranzo completo i vari tipi di olio e i suoi abbinamenti (sì, anche l’olio va abbinato!)Il menù prevede: Piccola degustazione di tre tipologie di olio;

Antipasti con bruschette; Panada tradizionale tortonese; Pasta al bronzo con emulsione di olio e formaggio; Roastbeef in crosta di sale con insalatina di pomodori; Dessert: frolla all olio con frutta fresca e mousse fondente in olio d oliva con cialda alla nocciolaVini: grillo sicilia DOC, ruchè del monferrato e Brachetto d’Acqui Dopo pranzo inoltre scopriremo il borgo di Volpedo, visitando la pieve di San Pietro e la casa studio del pittore Giuseppe Pellizza. Se volete partecipare al giro specificatelo al momento della prenotazione!Tutto questo e molto altro domenica 18 ottobre ore 12:30 al Malaspina Bistrot di Volpedo!”

Posti limitati: numero max di partecipanti 30 persone Quota di Partecipazione: 30 euro

Al momento della prenotazione sarà richiesta una caparra confirmatoria per esigenze organizzative.

Incontri DiVini Facebook e Instagram: @incontridivinieventi+39 3791851796.