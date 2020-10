Quest’anno a Novi Ligure non si terranno le consuete celebrazioni del 4 novembre

“Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. L’indicazione è contenuta in una nota inviata dalla Prefettura di Alessandria in relazione ai provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza sanitaria in atto.

Il Ministero della Difesa, nel sottolinearne l’elevato significato storico e valoriale della ricorrenza, ha infatti reso noto l’intendimento di ridurre sensibilmente le relative iniziative commemorative, circoscrivendone lo svolgimento a un limitato numero di città italiane e contenendone le modalità celebrative.

Nell’elenco delle città elaborato dal Ministero della Difesa – si legge nella nota della Prefettura – non rientra Alessandria, né alcun altro Comune di questa Provincia.

L’informativa è stata resa nota alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma cittadine. Il Sindaco, Gian Paolo Cabella, renderà omaggio ai Defunti e ai Caduti di tutte le Guerre in forma statica e ristretta nella giornata di domenica 1° novembre: alle ore 10 sarà presente al cimitero della Merella e alle ore 15,30 parteciperà alla Santa Messa (non aperta al pubblico) che verrà celebrata nella chiesa del cimitero urbano.