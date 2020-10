Dopo il nostro articolo sulla situazione che si è registrata a Villa Pedevilla di cui abbiamo scritto dettagliatamente in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/sei-stranieri-operatori-infetti-dal-covid-a-villa-pedervilla-a-tortona-presidiata-dalle-forze-di-polizia/ è arrivata una nota ufficiale della Direzione della Società Cooperativa Villa Ticinum che gestisce la struttura e lo ha sempre fatto nel migliore dei modi senza mai creare problemi di alcuna natura in città, anzi.

Ringraziamo, per la trasparenza dimostrata, il legale rappresentante, Fabio Gandi, perché solo in questo modo e con la massima divulgazione di quello che sta accadendo è possibile cercare di risolvere tutti insieme questa piaga del Coronavirus.

La nota conferma quanto noi abbiamo scritto nell’articolo, entrando però più specificatamente su alcuni dettagli e su quello che si sta facendo la Cooperativa e l’Asl per questa situazione.

LA NOTA DELLA COOPERATIVA VILLA TICINUM

In data 10 ottobre veniva rilevata la positività di ospite della struttura Casa Pedevilla gestita dalla Coop. Soc. Villa Ticinum. Lo stesso è stato immediatamente isolato.

Contestualmente è stata avvisata la Prefettura di Alessandria che tempestivamente informava il Sindaco di Tortona e si attivava con l’ASL per predisporre i tamponi a ospiti e operatori della struttura. All’esito dell’esame sono risultati positivi 6 ospiti su 35 e 2 operatori su 13.

Immediatamente la Prefettura di Alessandria attivava le Forze dell’Ordine e organizzava un presidio fisso all’ingresso della struttura.

Attualmente i sette ospiti positivi sono isolati all’interno della struttura in camere singole e indipendenti in un’area delimitata e isolata. Tutti gli ospiti positivi risultano asintomatici. Nessun sintomo viene attualmente registrato fra gli ospiti risultati negativi cui viene rilevata la temperatura corporea almeno due volte al giorno.

Gli operatori positivi sono in isolamento uno a casa e uno in struttura in una stanza isolata. Entrambi asintomatici.

Le persone negative, in base alle nuove disposizioni sono seguiti da Asl e medici di base.

Nei prossimi giorni sono previsti esami del tampone da parte dell’ASL per verificare l’evoluzione della situazione.

Il Sindaco di Tortona segue costantemente la situazione.

Soc. Cooperativa Villa Ticinum