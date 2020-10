Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Questa mia a conferma che quello da voi segnalato non è un caso a sè , ma una strategia di gente indegna

Gli anziani, ora più di prima, lasciati a distanza, abbandonati a se stessi e sensibili agli affetti delle loro famiglia sono frastornati e increduli a quanti possono approfittare di questa situazione per raggirarli.

Non si può immaginare quanta ansia abbia potuto lasciare questa vicenda per le ore successive.

Abbiamo fatto segnalazione del caso alla Caserma dei Carabinieri che sono intervenuti con una ispezione in zona e telefonicamente hanno ascoltato ogni particolare.

Chiusa la telefonata la nonna chiama sul cellulare la vera nipote rincuorandosi che sta bene così comprendendo che la comunicazione ricevuta si tratta di uno scherzo o di un tentativo di farla allontanare da casa per furto o eventuale scippo appena trovatasi in strada.

Ieri mattina 20 ottobre verso le 11 anche mia madre, signora di 83 anni, riceve sul telefono di casa una telefonata da una donna che si spaccia per la nipote e che disperata e piangente dice di essere in pronto soccorso con febbre a 40 e le chiede aiuto dicendo di andare da lei.

Dopo il nostro articolo di ieri continuano ad arrivare le segnalazioni per quanto si sta verificando a Tortona nei confronti di alcuni ignari anziani da parte di alcuni truffatori che cercano di spillare soldi al telefono. Di seguito la descrizione di quanto accaduto alla mamma di un altro nostro lettore, diverso da quello di ieri