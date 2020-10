Il tasso di infezione sembra apparentemente basso, eppure, almeno per quanto riguarda la città di Alessandria, come potete vedere dal grafico a fine articolo, il numero degli infetti è come quello del 15 aprile.

Tortona, invece, per fortuna, molto meno, ma questo non significa che bisogna abbassare la guardia, che deve sempre essere alta e mai come adesso vanno rispettate le regole se vogliamo evitare un secondo lockdown.

Se già questi dati che appaiono apparentemente bassi (e diversi per gravità da quelli della scorsa primavera) gli ospedali stanno per arrivare alla sofferenza, cui figuriamoci se dovessero aumentare ulteriormente.

Sulla tabella in alto potete vedere la situazione dei contagi alle 18,30 di domenica sera. I dati, seppur riguardano tutti i 7 maggiori centri della provincia sono stati divulgati, come avviene già quotidianamente da qualche giorno, dal Comune di Alessandria che è quello sia numericamente che in percentuale col tasso più alto di malati Covid.

Su quella in basso, invece il trend che riguarda la città di Alessandria dal 15 aprile ad oggi e si vece chiaramente che siamo tornati alla situazione del 15 aprile, almeno per quanto riguarda il Comune di Alessandria.

Parliamo di un periodo in cui eravamo in pieno lockdown mentre adesso è tutto aperto e la gente circola, per cui è facile rendersi conto della gravità della situazione.

A fine articolo pubblichiamo anche i datti sulla situazione provinciale.