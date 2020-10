Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“È un lavoro importante, richiesto a gran voce da società e amatori, che si inserisce in un quadro complessivo di riqualificazione degli impianti sportivi della Città. Il sindaco e tutta l’Amministrazione credono che lo sviluppo di Imperia debba passare anche da una valorizzazione della sua vocazione sportiva. Una volta riaperto il campo potrà tornare ad ospitare i tanti appassionati, ma anche gare di alto livello”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.

Sono previste la posa di un nuovo manto sintetico prefabbricato e la realizzazione di un secondo rettilineo. La pista sarà dotata di un innovativo sistema a led e sarà inoltre sostituita la gabbia per i lanci del peso e del martello con una struttura di nuova generazione. Costo dell’opera circa 800 mila euro.

Prenderanno il via martedì 27 ottobre gli interventi di riqualificazione del campo di atletica “A. Lagorio” di Imperia. L’intervento, predisposto sulla base del progetto curato dall’Arch. Paolo Pettene, è stato voluto dall’Amministrazione Comunale per superare le problematiche legate soprattutto allo stato di forte usura della pista.

Imperia, al via martedì 27 ottobre i lavori di riqualificazione del campo di atletica