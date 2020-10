Il Comune di Acqui Terme ha lanciato la pagina “Covid: domande e risposte”, il servizio di consulenza che l’ente mette a disposizione di tutti per rispondere a dubbi e domande sull’emergenza sanitaria.

Grazie a questa nuova sezione, accessibile direttamente dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Acqui Terme, sarà possibile consultare un esperto che provvederà a rispondere alle domande poste tramite e-mail. Le domande e le risposte verranno successivamente pubblicate sulla pagina in modo che chiunque possa consultarle, anche in un secondo momento.

L’esperto si occuperà di fornire le informazioni nella maniera più dettagliata possibile. La pagina è un raccoglitore di chiarimenti qualificati, uno strumento sempre accessibile da consultare per non farsi trovare impreparati di fronte a questa nuova recrudescenza del contagio.

«Con “Covid: domande e risposte” vogliamo raggiungere alcuni semplici obiettivi – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – che per la nostra Amministrazione sono in questo momento una priorità: prima di tutto, promuovere un’affidabile diffusione di informazioni sull’emergenza sanitaria; in secondo luogo, rendere più semplice la vita ai cittadini, facilitando l’accesso alle informazioni, ai contatti e alle risposte ai dubbi più immediati. Voglio ringraziare i consulenti che hanno aderito al progetto: un team di professionisti riconosciuti, in grado di rispondere al meglio a tutte le domande poste».