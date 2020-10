Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I Carabinieri di Castellazzo Bormida, al termine degli accertamenti esperiti a seguito di querela sporta dalla parte lesa, deferivano per truffa un 36enne e un 30enne, entrambi nullafacenti e con pregiudizi di polizia, che, dopo avere messo in vendita on-line una piscina fuori terra, si facevano accreditare su una carta di credito l’importo di euro 600, senza mai consegnare la merce e rendendosi irreperibili.

Truffano un abitante di Castellazzo Bormida vendendogli una piscina che non esiste