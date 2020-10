Tornano gli appuntamenti culturali a Tortona: Giovedì 15 Ottobre si andrà ad analizzare e presentare il libro “Soros e la società aperta”, insieme al curatore e traduttore dell’edizione italiana Roberto Pecchioli.

E’ la nuova iniziativa di Azione Tortona guidata da Andrea Mantovani.

George Soros, fondatore della “Open Society Foundations”, è uno dei più grandi sostenitori del globalismo. Dal sostegno milionario per le ONG allo smantellamento dei confini, dalla legalizzazione delle droghe alle battaglie per l’aborto e il suicidio assistito, dal controllo dei media al condizionamento delle masse.La sua “società aperta”, si impone attraverso la sovversione globalista di ogni forma di radicamento: popoli, Nazioni, tradizioni e Comunità sono sostituiti da un “mondo nuovo”, fondato sulla tecnocrazia post-umana e sul cosmopolitismo apolide.

“È importante quindi – di e Andrea Mantovani – approfondire ed esaminare l’ideologia globalista, per restare svegli e liberi di difendere la propria cultura e la propria identità.”

La conferenza si svolgerà dalle ore 20.45 presso la sala Romita, all’interno del palazzo comunale, in totale rispetto delle vigenti normative riguardanti l’emergenza sanitaria.