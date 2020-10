Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Così, a carico del conducente, il 37enne di Tortona, sono state elevate sanzioni per oltre 500 euro con il ritiro della carta di circolazione dell’autocarro e il sequestro della centralina illegale.

Secondo quanto emerso la pattuglia della Polizia stradale di Biella ha fermato un autocarro e dai controlli effettuati, hanno scoperto che il veicolo aveva subito alcune modifiche e, portato ad un’officina autorizzata per ulteriori controlli, si è rilevata la presenza di una centralina supplementare atta a cambiare l’impianto di utilizzo dell’additivo antinquinamento (AD BLUE).

Pensava forse di farla franca , ma invece è stato sorpreso proprio durante uno dei suoi viaggi di lavoro, a Carisio in provincia di Biella ed è stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale di Biella che lo ha scoperto durante i controlli sul territorio rivolti ai veicoli commerciali. A finire nei guai un autotrasportatore di 37 anni residente a Tortona.

Camionista di Tortona installa una centralina per “trassare” le emissioni inquinanti, multato