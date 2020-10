Quella che raccontiamo oggi non è una bella storia e, seppur non può considerarsi ancora di malasanità, di certo non mette in buona luce il sistema sanitario locale che sta palesando qualche ritardo in un settore così delicato come quello dei tamponi, specie se questi sarebbero da effettuare ad un bambino tornato a casa da scuola con la febbre e i sintoni del Covid e alla mamma che poi ha avuto gli stessi sintomi.

Entrambi, dopo aver contattato subito il medico di base, sono in attesa da 12 giorni, ormai, di effettuare il tampone. La mamma lavora in un’azienda locale e il bambino frequenta una scuola in città, per cui si comprende anche l’importanza di sapere se abbiano contratto il Covid prima che i due possano eventualmente riprendere la loro vita quotidiana.

La mamma ci ha scritto un’email dove racconta la sua storia, nella speranza che rendendola pubblica, non solo la situazione possa sbloccarsi ma che le stesse strutture sanitarie (e i vertici l’ASL AL e delle strutture locali in particolare) possano rendersi conto di quello che sta succedendo. Noi ovviamente ci riferiamo a Tortona ma il sospetto che che si tratti di un problema diffuso è grande.

Ovviamente siamo a conoscenza delle generalità sia della donna che del figlio, ma per la tutela della privacy e il segreto professionale, non possiamo certo divulgarle. A noi, però, non interessano i protagonisti ma fatti e problemi, nella speranza in qualche modo di poter contribuire a risolverli

Vi lasciamo al racconto della donna.

Egregio direttore,

sono una cittadina tortonese e sono incappata in un sistema dell’Asl forse ancora poco organizzato nella gestione dei tamponi.

Mi spiego meglio.

L’odissea mia e di mio figlio inizia precisamente il 12 ottobre, quando lui torna a casa da scuola con sintomi riconducibili al Covid e anche io stessa mi ammalo con stessi sintomi: tosse, febbre, mal di testa e nausea.

Allerto subito i nostri medici di base. A mio figlio insieme a me, consigliano e richiedono subito un tampone ma viene effettuata richiesta del tampone solo dal mio medico di base; il pediatra di mio figlio, invece, aspetterà prima l’esito del tampone per capire cosa decidere anche per lui.

Nel frattempo ci mettono in isolamento fiduciario dove ci viene evitato di uscire: io di andare a lavoro e mio figlio a scuola, cosi giustamente e rispettando le regole del caso, ci siamo isolati in casa. Passano i giorni, passa una settimana, e vedo che nella giornata del 19 ottobre nessun contatto arriva dall’ Asl per effettuare questo tampone.

Cosi mi decido di richiamare il mio medico segnalando che eravamo ancora in isolamento in attesa ancora del tampone. Il mio medico rimanda un sollecito all’ Asl per l esecuzione di questo tampone. Mio figlio nel frattempo inizia a stare meglio con la terapia medica data dal suo pediatra. Ma restiamo lo stesso a casa in quanto dobbiamo rispettare ugualmente l’ l’isolamento fiduciario.

Passano ancora giorni e arriviamo alla seconda settimana senza ancora nessun contatto cosi richiamo l’ufficio del Asl e mi viene riposto in modo maleducata da una dipendente, che “se si tratta di una cosa urgente di andare a Voghera ad effettuare il tampone.”

Mi sono molto arrabbiata rispondendo che io e mio figlio siamo in isolamento fiduciario e ci è vietato uscire all’ esterno per cui come posso rivolgermi in un’altra struttura?

Tra rabbia, sgomento e preoccupazione richiamo nuovamente l’Asl e mi viene ancora riferito che la lista e lunga e bisogna aspettare.

Nel frattempo la scuola e il mio datore di lavoro ci stanno contattando per sapere quando potremmo rientrare ma purtroppo io a questa loro domanda non ho ancora una risposta

Le scrivo in data 24 ottobre siamo ancora in isolamento fiduciario e nessuno dopo vari solleciti miei e del mio medico di base mi ha ancora contattata per effettuare il tampone.

E’ un sistema che non funziona in questo momento di vera emergenza sanitaria. Praticamente è come andare in guerra senza armi.

Spero che dopo questa mia segnalazione tramite Oggi Cronaca qualcuno si degni a contattarci per effettuare finalmente questo tampone!

Lettera Firmata

FOTO DI REPERTORIO