Da mesi riceviamo comunicati molto allarmistici di associazioni o pseudo tali sui possibili inquinamenti prodotti nell’alessandrino che non abbiamo mai pubblicato perché non suffragati da analisi (e quindi passibili di querela), relativi alla presenza di Pfas (sostanza inquinante) che secondo le audizioni della Commissione d’inchiesta è stata riscontrata in alcuni pozzi superficiali degli acquedotti di Guazzora e Castelnuovo Scrivia (escluso il C6O4), oltre che in uno di Montecastello (qui sono stati trovati Pfoa e C6O4).

Oggi finalmente abbiamo un documento ufficiale che attesta questa presenza: parliamo del sopralluogo della Commissione Parlamentare d’inchiesta redatto ieri.

PFAS: la sigla indica Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici): è una famiglia di composti chimici utilizzata prevalentemente in campo industriale. Sono catene alchiliche idrofobiche fluorurate: in estrema sintesi, sono acidi molto forti usati in forma liquida, con una struttura chimica che conferisce loro una particolare stabilità termica e li rende resistenti ai principali processi naturali di degradazione.

Gli effetti sulla salute di queste sostanze sono sotto indagine: al momento, sono considerati tra i fattori di rischio per un’ampia serie di patologie. Si ritiene che i PFAS intervengano sul sistema endocrino, compromettendo crescita e fertilità, e che siano sostanze cancerogene. Non si tratta di sostanze dagli effetti immediati: si ritiene invece che la lunga esposizione sia in relazione con l’insorgenza di tumori a reni e testicoli, lo sviluppo di malattie tiroidee, ipertensione gravidica e coliti ulcerose. Alcuni studi hanno ipotizzato una relazione tra le patologie fetali e gestazionali e la contaminazione da queste sostanze.

Fatta questa premessa per chi fosse interessato (ma crediamo davvero pochi perché non parliamo di morti ammazzati o di fatti altrui ma di inquinamento, argomento che purtroppo non interessa molta gente) vi invitiamo a leggere le conclusioni nel lungo documento che pubblichiamo al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/10/PFAS-Sopralluogo-Commissione-Inchiesta.pdf

Ne va della nostra salute. Noi lo abbiamo letto e ci siamo preoccupati non poco. Perdete dieci minuti del vostro tempo e leggetelo.

Foto tratte da Greenpeace