La giunta comunale ha deliberato gli orari per il periodo invernale di accesso alla zona traffico limitato

di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di Via Traversa San Giuseppe) andando ad

uniformali tra loro.

Dal 01 novembre 2020 al 15 marzo 2021 è consentito il libero transito, tutti i giorni, festivi compresi:

dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in via Queirolo e via Bagni;

dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle 18.00 alle 24.00 in via Trav. San Giuseppe e via

Lungomare.