Purtroppo quest’anno sarà un Natale molto particolare, ma il Comune di Tortona intende comunque rappresentarlo nel migliore dei modi. Ora sarà possibile farlo grazie alla generosità degli sponsor che hanno aderito al bando pubblicato il mese scorso sul sito web del Comune, raccogliendo la somma complessiva di 23.910 euro che saranno utilizzati per realizzare addobbi e installazioni natalizie che andranno a illuminare il concentrico cittadino. A questo importo sarà aggiunto un ulteriore contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

“Si tratta di una somma importante – ha dichiarato il Vicesindaco Fabio Morreale – che dimostra ancora una volta la generosità dei tortonesi per far si che anche nel 2020 la città possa prepararsi al Natale nel migliore dei modi. Purtroppo le normative per il contenimento della pandemia non ci consentono, in questa fase, di poter svolgere eventi e spettacoli che coinvolgano il pubblico, per questo concentreremo le nostre risorse per abbellire le vie e le piazze della nostra città. Un sentito grazie a quanti hanno contribuito con grande generosità e creduto nel nostro progetto”.

Gli sponsor del Natale 2020 sono le ditte Autosoccorso Derthona, Alpla, Autostradale, Logista, FarmaTortona, Ecoprogram, Trilly tutti Brilli, Iceco e Century.

Un’altra iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale- che si concretizzerà entro Natale- riguarda invece tutte le frazioni del tortonese: saranno infatti allestiti nelle prossime settimane dei nuovi parchi gioco per bambini sulle aree pubbliche esistenti in ciascuna frazione: “Un modo per lasciare un segno tangibile – ha proseguito il Vicesindaco – a favore delle famiglie residenti nelle nostre frazioni, che cosi facendo resterà in maniera permanente”.