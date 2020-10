C’è un documento ufficiale sui dati relativi ai malati di Covid-19 che è stato divulgato oggi pomeriggio dal Comune di Alessandria dal quale risultano dati ufficiali aggiornati a ieri.

Come potete vedere dalla tabella che pubblichiamo in alto, il comune con il tasso più elevato di malati in rapporto la popolazione è quello di Ovada, poi arriva Alessandria mentre l’ultimo è Acqui Terme ma a pari merito con Tortona per quanto riguarda la percentuale di malati rispetto agli abitanti.

Il Comune di Alessandria pubblica anche la situazione per quanto riguarda la provincia di Alessandria che come ricordiamo era la seconda in Piemonte nella primavera scorsa e adesso si trova al quinto posto su otto province.

A fine articolo pubblichiamo anche i dati della provincia di Alessandria con i cittadini positivi e che sono lo 0,13% degli abitanti.