Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella notte fra martedì e mercoledì per un nuovo incendio di sterpaglie a pochi giorni di distanza da quello che abbiamo documentato in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/non-fa-freddo-ma-forse-qualcuno-si-diverte-a-incendiare-i-campi-a-carbonara-scrivia-le-immagini/.

I pompieri so no intervenuti all’una di notte di oggi, mercoledì 7 ottobre alla periferia del Comune di Carbonara perché un automobilista aveva segnalato delle fiamme vicino alla strada e d effettivamente in una riva stavano bruciando delle masserizie abbandonate da qualcuno.

I Vigilie del fuoco hanno spento le fiamme in circa un’ora.