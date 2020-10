Il Sindaco Vittorio Ingenito ha oggi firmato l’ordinanza n. 50, con cui viene disposto il divieto di accesso e di spostamento su tutte le spiagge del Comune di Bordighera a chiunque, fatto salvo per le attività degli stabilimenti balneari e gli operatori addetti alla bonifica; la misura rimarrà in vigore fino a diverse contrarie disposizioni.Il provvedimento è stato preso a tutela dell’incolumità delle persone, in considerazione dell’ingente deposito di materiale di vario genere sul litorale in seguito agli eventi meteorologici del 3 ottobre scorso.