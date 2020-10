Lunedì 5 ottobre prende avvio il nuovo anno scolastico del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, CPIA 2AL, nella sede distaccata di Tortona, trasferita recentemente in via Bonavoglia, nei pressi della piscina comunale Dellepiane, nell’edificio originariamente sede della facoltà universitaria di infermieristica e che negli ultimi due anni aveva ospitato la scuola secondaria di primo grado del comprensivo Tortona B.

Agli studenti che dal 14 settembre stanno frequentando i corsi di recupero, si aggiungeranno gli oltre 250 iscritti che, per l’anno scolastico 2020-21, hanno scelto di seguire, al mattino, al pomeriggio o in orario serale, il corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, oppure quello di primo livello, per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, presso la sede tortonese.

Gli orari di accoglienza presso in via Bonavoglia sono i seguenti: martedì dalle ore 16,30 alle 18,30 e venerdì dalle 14,15 alle 16,15.

Le iscrizioni rimangono aperte, preferibilmente in modalità online sul sito del CPIA 2AL, senza limitazioni temporali per il percorso di alfabetizzazione, ed entro il 15 novembre per il percorso di primo livello.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del CPIA di Novi Ligure al numero telefonico 0143-746.839, e-mail almm09800n@istruzione.it; sito web: www.cpia2al-noviligure.edu.it oppure l’Ufficio Istruzione del Comune di Tortona al numero 0131-864.208, e-mail pubblicaistruzione@comune.tortona.al.it.