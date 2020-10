Torniamo ad aggiornare sull’attività del Comitato Tortona per Ospedale che nei giorni scorsi ha ricevuto una nuova donazione proveniente dalla riffa di beneficenza “Watches of Italy for charity” organizzata in occasione della mostra di orologeria italiana tenutasi presso il Museo Orsi di Tortona nello scorso fine settimana: metà della somma raccolta, 1.937,50 euro su un totale di 3.857 euro raccolti è stata donata al Comitato, mentre l’altra metà è andata all’associazione di volontariato “Amici del quarto piano” che opera presso il policlinico “San Matteo” di Pavia.

Intanto nei giorni scorsi il Comitato ha effettuato altri acquisti importanti: 7 letti antidecubito per un valore complessivo di circa 35 mila euro e una “cappa” parte di una nuova attrezzatura per l’analisi rapida dei tamponi presso il laboratorio di microbiologia per un valore di 14 mila euro.

Non cambiano, intanto, i dati del contagio: a giovedì 1 ottobre sono sempre 6 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 19 sono in quarantena.