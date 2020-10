I Carabinieri delle Stazioni di San Giuliano Vecchio e Alessandria Cristo hanno arrestato per lesioni personali e violenza privata un 25enne con pregiudizi di polizia, successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che riferivano di un’aggressione in danno di una ragazza, i Carabinieri intervenivano sul luogo degli eventi, notando il 25enne che, alla loro vista, tentava di darsi alla fuga. Immediatamente raggiunto, il giovane veniva tratto in arresto. La vittima, una minorenne, veniva accompagnata presso il locale pronto soccorso per le cure del caso.

All’arrestato, a seguito della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima