Siamo contenti di comunicare ai cittadini casalesi e dei Comuni limitrofi che l’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) , il volontariato espressione della FNP-CISL, avrà la sua presenza nel territorio casalese con l’attivazione del “Trasporto Amico”, già operante da 10 anni in Alessandria e in altri importanti centri zona come Acqui Terme e Tortona.

“Trasporto Amico” è un servizio che ha tra le proprie finalità l’accompagnamento a mezzo autovetture di persone di differente età, soprattutto anziane, che si trovano nell’impossibilità di usare mezzi propri o pubblici per raggiungere i necessari luoghi per effettuare visite, esami, terapie come ospedali, ambulatori, strutture sanitarie e riabilitative o semplicemente Case di Riposo.

In pratica è la stessa finalità con cui opera da anni e con lodevoli risultati l’Associazione “Pulmino Amico” che i casalesi conoscono bene.

Anteas si affianca con spirito sereno e di collaborazione in questa azione, convinta che i bisogni e “la domanda” di solidarietà siano decisamente aumentati in questa fase.

L’emergenza sanitaria, tuttora presente anche nella nostra Provincia ha ulteriormente aggravato la già difficile situazione economica, rendendo più precarie le condizioni degli anziani e di ampie fasce di popolazione: specie di chi è solo e a basso reddito.

Il servizio verrà svolto gratuitamente se effettuato in ambito del Comune di Casale. Solo per prestazioni da e per località distanti oltre 20 Km da Casale, verrà richiesto un contributo di solidarietà pari a 0,30 al KM.

A partire dal 12 ottobre Anteas, che agisce in stretto rapporto con la Federazione Nazionale dei Pensionati CISL, apre il proprio servizio con 1 auto Dacia Dokker che opererà con prevalente orario mattutino.

Per prenotare un trasporto:

rivolgersi a Trasporto Amico Anteas presso la sede Cisl di via Rivetta 41 a Casale M.to

oppure telefonare al numero 371 4656916

risponderà il Coordinatore Francesco Maggio da sempre impegnato nel mondo del volontariato casalese

E’ consigliabile prenotare con qualche giorno di anticipo rispetto alla giornata richiesta per il servizio.

A disposizione per ogni chiarimento

La Presidenza provinciale Anteas –