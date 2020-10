I Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale hanno denunciato per furto e violazione delle norme sull’immigrazione un 50enne tunisino senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, sorpreso dal personale di sorveglianza del supermercato “Esselunga” a rubare due bottiglie di superalcolici del valore di 25 euro. L’uomo risultava inoltre sprovvisto documenti di identità e di qualsivoglia titolo idoneo al soggiorno sul territorio nazionale. La refurtiva recuperata veniva restituita dai Carabinieri al responsabile del punto vendita.

I Carabinieri della Stazione di Alessandria Principale, intervenuti su richiesta del personale della sicurezza interna, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 39enne con pregiudizi di polizia, che aveva tentato di asportare da un supermercato cittadino merci varie per un valore complessivo di circa 120 euro, il tutto recuperato e restituito agli aventi diritto.