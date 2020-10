Nel corso dei servizi preventivi svolti nel fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, mirati al controllo delle condotte di guida, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica sei persone e una per uso di patente falsa.

I Carabinieri di Alessandria hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cinese 39enne della bergamasca, con pregiudizi di polizia, risultato positivo all’alcool-test con un tasso pari a 2,50 g/l.

hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cinese 39enne della bergamasca, con pregiudizi di polizia, risultato positivo all’alcool-test con un tasso pari a 2,50 g/l. I Carabinieri di Cassano Spinola hanno denunciato un 46enne di Stazzano rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo, nel corso del quale fuoriusciva dalla sede stradale. A seguito degli esami ematochimici, lo stesso è risultato avere un tasso alcoolemico pari a 2,12 g/l.

hanno denunciato un 46enne di Stazzano rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo, nel corso del quale fuoriusciva dalla sede stradale. A seguito degli esami ematochimici, lo stesso è risultato avere un tasso alcoolemico pari a 2,12 g/l. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno deferito in stato di libertà un indiano 47enne, con pregiudizi di polizia, per uso di atto falso. L’uomo, fermato alla guida della propria autovettura, esibiva una patente di guida rilasciata dalle autorità indiane risultata falsa. Il documento di guida è stato sottoposto a sequestro e il contravventore è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, con contestuale sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo.

hanno deferito in stato di libertà un indiano 47enne, con pregiudizi di polizia, per uso di atto falso. L’uomo, fermato alla guida della propria autovettura, esibiva una patente di guida rilasciata dalle autorità indiane risultata falsa. Il documento di guida è stato sottoposto a sequestro e il contravventore è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, con contestuale sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno deferito in stato di libertà un 36enne con pregiudizi di polizia risultato positivo all’alcool-test con un tasso pari a 1,47 g/l, al quale è stata contestualmente ritirata la patente di guida per la successiva sospensione amministrativa.

hanno deferito in stato di libertà un 36enne con pregiudizi di polizia risultato positivo all’alcool-test con un tasso pari a 1,47 g/l, al quale è stata contestualmente ritirata la patente di guida per la successiva sospensione amministrativa. I Carabinieri di Solero hanno deferito in stato di libertà un 53enne con pregiudizi di polizia controllato alla guida della propria autovettura e risultato positivo all’etilometro con un tasso alcoolemico pari a 2,16 g/l. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la patente di guida ritirata.

hanno deferito in stato di libertà un 53enne con pregiudizi di polizia controllato alla guida della propria autovettura e risultato positivo all’etilometro con un tasso alcoolemico pari a 2,16 g/l. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la patente di guida ritirata. I Carabinieri di Pozzolo Formigaro , al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 50enne rimasto coinvolto sulla S.P. 152 in un sinistro stradale senza feriti, a seguito della fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. L’acquisizione dei risultati degli esami ematochimici hanno evidenziato un tasso alcoolemico pari a 1,47 g/l.

, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 50enne rimasto coinvolto sulla S.P. 152 in un sinistro stradale senza feriti, a seguito della fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. L’acquisizione dei risultati degli esami ematochimici hanno evidenziato un tasso alcoolemico pari a 1,47 g/l. I Carabinieri di Ovada hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool un 57enne che, sottoposto ad accertamento a mezzo etilometro, evidenziava un tasso alcoolemico pari a 1,11 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente di guida.