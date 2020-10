Era agli arresti domiciliari ma i Carabinieri di Tortona hanno appurato che non li rispettava ma usciva di casa per acqui stare la droga e così è finito in carcere ad Alessandria.

E’ accaduto in questi giorni quando i Carabinieri di Tortona, in ottemperanza a un ordine di sospensione dell’espiazione pena presso il domicilio e conseguente carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, hanno arrestato un uomo di 50 anni, nullafacente e tossicodipendente, che era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

A seguito di recenti accertamenti tossicologici, l’uomo risultava positivo all’uso di sostanze stupefacenti, violando, così le prescrizioni relative alla concessione della misura detentiva. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Alessandria.