Il Comune di Alessandria ha resi noto i dati del contagio: l’aggiornamento sulle persone affette da Civid-19 alle 18.30 di ieri, Sabato 24 ottobre è quello che vedete nella tabella in alto con la città di Alessandria che svetta in alto.

Secondo i dati diffusi da Alessandria, a Tortona ci sarebbero 48 residenti affetti dal virus, ma come noto i dati cambiano in continuazione tra persone che guariscono e quindi vengono depennate dall’elenco e nuove che si ammalano.

Per avere un quadro aggiornato sulla situazione che riguarda la città di Tortona, quindi sarà necessario attendere i dati diffusi lunedì sera, come di consueto, dal Sindaco Federico Chiodi. Parliamo ovviamente sempre di dati ufficiali provenienti da fonti autorevoli, molto importanti perché danno l’esatta dimensione del fenomeno.

Come sempre in questi casi l’invito è continuare a rispettare le norme, mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani: non ci stancheremo mai di ricordarlo.

.