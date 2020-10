I dati diffusi questa mattina, domenica 25 ottobre, sui dati del contagio da Covid-19 mettono in risalto una nuova, pericolosa situazione per la provincia di Alessandria che “scala” tre posizioni e dal sesto posto arriva al terzo come percentuale di contagiati rispetto alla popolazione 4,5 per ogni mille abitanti.

Qualcuno direbbe una sciocchezza, ma quando tocca agli altri è facile parlare mentre se la situazione ci riguarda da vicino tutto cambia. E allora se non vogliamo fare in modo che arrivi anche a noi, rispettiamo le regole: mascherina, distanziamento sociale e pulizia delle mani.

Se tutti fossero ligi come avvenuto in nazioni occidentalmente evolute come la Corea del Nord, Nuova Zelanda e la stessa Cina dove i contagi sono ridotti ormai al lumicino, adesso non saremmo in queste condizioni.