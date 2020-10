Tortona, sabato pomeriggio, via Emilia, nei pressi di piazza Gavino Lugano (nella foto): sono da poco passate le 16,30 quando all’interno di un bar, poco lontano dai portici, scoppia un litigio tra due persone.

I motivi non sono chiari ma fatto sta che dalle parole si passa presto ai fatti e uno delle due persone all’interno del locale, secondo la prima sommaria ricostruzione, prende una bottiglia e la spacca in testa ad un altro.

La lite fra i due non fa in tempo a finire che sul posto tempestivamente arriva la pattuglia dei Carabinieri di Tortona e a quanto pare, anche un ambulanza. I militari entra nel locale e fermano l’uomo autore del gesto di violenza nei confronti dell’altro avventore, lo fanno salire in auto e lo portano in caserma per ulteriori accertamenti e per cercare di ricostruire la dinamica dell’avccaduto.

I militari hanno avviato indagini e al momento in cui scriviamo non è ancora dato di sapere se e quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dell’uomo che ha ferito l’altro.

La vittima, secondo alcuni testimoni sanguinava abbastanza copiosamente e per questo è staat trasportata al pronto Soccorso dell’ospedale per le cure del caso.

L’episodio avvenuto in pieno centro a Tortona e nell’ora dello shopping non è passato inosservato a numerose persone che preoccupate si sono chieste cosa stava succedendo e la presenza dell’auto dei Carabinieri ha destano non poca curiosità, tuttavia soltanto nei prossimi giorni sapremo dirvi quali provvedimenti verranno presi nei confronti dell’aggressore che come minimo rischia una denuncia per lesioni personali.