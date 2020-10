E’ arrivata la seconda ondata, lo avevamo già scritto e anche la città di Tortona non può sottrarsi a questo flagello che sta cambiando la vita di tutti noi. La situazione relativa ai nuovi malati di Covid-19 è in continua evoluzione e nella città di Tortona la media dei nuovi contagi – per ora – è di circa due in più ogni giorno.

I dati del contagio oggi, lunedì 19 ottobre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 33 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 19 sono in quarantena. Giovedì scorso erano “soltanto” 26, quindi la crescita è di circa due al giorno.

Non siamo degli esperti, quindi non sappiamo dire se siano tanti, ma apparentemente sembrano pochi e se continuasse così si arriverebbe a circa un centinaio di positivi a fine anno che per una città di 27 mila abitanti non sembrano molti, soprattutto confrontando il numero dei contagiati durante la prima ondata: il 14 maggio scorso, cioé praticamente quasi alla fine dell’emergenza erano ben 184, e due settimane prima cioé il 1° maggio erano addirittura 229. Anche se continuasse questo trend, non si arriverebbe mai alla situazione di marzo.

Sono 4 invece le persone ricoverate all’ospedale di Tortona positive al Covid e sono state sistemate al pianterreno del nosocomio, appositamente predisposto per i malati da Coronavirsu.

Come abbiamo anticipato qualche settimana fa, a meno di non preventivabili gravi emergenze, l’ospedale di Tortona non sarà più adibito a Covid Hospital e continuerà a svolgere la sua funzione di ospedale normale tranne che al Pianterreno dove è stato già predisposto un percorso autonomo per ospitare un reparto Covid con 40 posti letto, quattro dei quali già occupati da altrettanti positivi al virus.