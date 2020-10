I Carabinieri di Rivalta Bormida, al termine degli accertamenti scaturiti da una querela sporta da una donna di Strevi, hanno denunciato per truffa un 35enne barese, con pregiudizi di polizia, responsabile di avere pubblicato sulla nota piattaforma web Instagram un annuncio per la vendita di tre paia di scarpe da donna e, una volta ricevuto il versamento con bonifico dell’importo di 220,00 euro circa su poste pay successivamente risultata intestata ed in suo uso, di non avere consegnato la merce, rendendosi irreperibile.