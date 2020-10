C’è un presidente del Consiglio Comunale giovane a Tortona e le novità si sentono: a poco più di un anno dalla sua elezione, infatti, Giovanni Ferrari Cuniolo è riuscito a cambiare (in meglio) lo statuto e il regolamento comunale portando interessanti novità approvate durante l’ultima seduta del Consiglio durante la quale lo stesso Giovanni Ferrari Cuniolo ha illustrato le novità principali già approvate della Commissione Statuto e Regolamenti al termine di diverse riunioni, ai nuovi Statuto e Regolamento comunale.

Le principali modifiche introdotte riguardano: aggiornamento della disciplina dei gruppi consiliari; l’utilizzo della PEC per la notifica dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale; introduzione della figura del consigliere incaricato, novità che consentirà di affidare alcune deleghe ai Consiglieri comunali; questa nuova figura dovrà sempre far riferimento al Sindaco o all’Assessore competente nell’espletamento della sua attività.

Poi sono state disciplinate le Consulte comunali, introdotto un punto riguardante la formazione del personale, la prevenzione per la salute e la sicurezza del personale; l’introduzione della possibilità di partecipazione in modalità telematica alle sedute istituzionali del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari; l’introduzione della registrazione audio in aggiunta alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni;- la possibilità nelle interrogazioni, nelle interpellanze e nelle mozioni di fare intervenire sia il Sindaco sia l’Assessore competente per fornire chiarimenti ed integrazioni; l’introduzione della disciplina degli ordini del giorno.

Insomma tanta roba che cambieranno sicuramente in meglio il funzionamento del Comune di Tortona.