Sembra incredibile ma capita anche questo quando non si conoscono le leggi che in particolare riguardano certi animali esotici la cui detenzione va segnalata.

E così i Carabinieri Forestali di Alessandria, a seguito di indagini amministrative nel comune di Govone, non è escluso scaturite da qualche segnalazione, hanno contestato a una donna di 68 anni la detenzione di un pappagallo cenerino in assenza della prevista comunicazione in ordine alla detenzione dell’animale esotico.

Alla donna è stata comminata una sanzione pecuniaria di circa tremila euro.

