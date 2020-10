Direttore buon giorno,

Parlando di sanita’ le vorrei raccontare un storia vissuta direttamente.

Ho scaricato l’app per le prenotazioni on line della Regione Piemonte ed ho prenotato un breath test per il lattosio con il risultato di essere indirizzato a Cuneo (186 km da Tortona). Non sorpreso ma perplesso.

Dopo questa bizzarra risposta del sistema ho scritto all’Urp del Ministero della salute che mi ha reindirizzato all’Urp dell’Asl di Alessandria.

Debbo dire che sono stato interpellato tempestivamente e con cortesia da una Signora dell’Urp che mi ha invitato a prendere contatti con Novi Ligure dove sara’ possibile effettuare il test dandomi il numero di telefono. Signora che ringrazio.

A questo punto sorge spontanea una domanda: o il sistema ha qualche problema di programmazione o stiamo scherzando se non fosse che un cittadino qualsiasi avrebbe dovuto prendere l’auto e recarsi a Cuneo senza nemmeno sapere che a Novi forse, non li ho ancora interpellati, e’ possibile effettuare lo stesso esame. Calcolando i costi, Voghera o Stradella sarebbero costati meno e con meno rischi e fatica. Nel privato naturalmente.

Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Cordialita’.

Lettera Firmata