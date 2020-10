Le immagini che vedete arrivano da una nostra nostra lettrice e riguardano un incendio che si è verificato l’altro nel Comune di Carbonara Scrivia lungo la ex statale per Genova.

Fiamme domate grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona che sono giunti sul posto e nel più breve tempo possibile hanno prima circoscritto e poi spento l’incendio.

A bruciare sono soltanto alcune sterpaglie ma le fiamme, oltre che vicino alla strada si trovavano anche a breve distanza da un palazzo dove abitano molte famiglie.

“Ci sono stati attimi di paura e tanta attesa fino al arrivo dei vigili del fuoco – dice la nostra lettrice – non fa cosi caldo da accendersi da solo. Mi puzza di irresponsabilità.”

Come succede spesso in questi casi è difficile capire la causa che ha provocato l’incendio, tuttavia con ogni probabilità dietro potrebbe esserci la mano dell’uomo: forse qualcuno che ha gettato qualche mozzicone di sigaretta acceso dall’auto in corsa…