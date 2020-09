L’ Accademia Musicale San Matteo dà il via all’ anno accademico con un importante spettacolo sabato 12 settembre già sold out.

Nonostante i corsi siano stati sospesi da fine febbraio per emergenza sanitaria, le lezioni per questa scuola di musica non si sono mai fermate, il contatto tra gli allievi e i docenti non si sono mai persi, grazie alla tecnologia che ha permesso le lezioni a distanza e ora sono pronti ad esibirsi.

Ricordiamo che l’ Accademia San Matteo ha organizzato dei saggi virtuali in giugno ed editato e pubblicato video suddivisi per classi a ricordo di questo anno così difficile, ma la necessità di ripartire ad eseguire ed ascoltare musica tutti insieme dal vivo e le numerose richieste arrivate da tanti genitori e allievi, hanno spinto la coordinatrice della scuola, la prof. ssa Daniela Menditto, a sancire l’ inizio del nuovo anno accademico, con un evento dal titolo “Note di fine estate” che si svolgerà venerdì 11 settembre alle ore 21, sempre nel pieno rispetto delle norme anti – Covid, nella bellissima cornice del chiostro dell”Annunziata, presso il Teatro Civico, con il patrocinio del Comune di Tortona, che vedrà salire sul palco allievi di strumento e canto, piccoli e grandi, con i propri insegnanti, eseguendo brani classici e moderni.

Lo spettacolo si svolge in collaborazione con Lugano BaKery & “Cafe’ di Sabina Lugano, che preparerà un gustoso apericena prima dello spettacolo, con un menu’ speciale per la serata, sempre su prenotazione.

Come dicevamo per lo spettacolo i posti sono esauriti, mentre per l’ apericena c’e’ ancora qualche disponibilità , per cui chi volesse prenotarsi lo può fare al numero 0131 1711904 o direttamente presso il negozio in Via Emilia 302.