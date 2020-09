Si svolgeranno domani, venerdì 11 settembre alle ore 15:00 nella collegiata di Santa Maria Assunta a Pontecurone, in funerali di Luca Bassi, il tredicenne abitante in paese ucciso in un gravissimo incidente stradale avvenuto lunedì in Emilia-Romagna in provincia di Forlì.

Come abbiamo scritto il ragazzo è stato schiacciato da un Tir mentre si trovava all’interno dell’auto del padre Emiliano ed è morto sul posto.

Il feretro di Luca è arrivato a Pontecurone ieri mercoledì nel tardo pomeriggio e questa sera, giovedì 10 settembre alle 20:30 sempre presso la chiesa di Pontecurone sarà recitato il Santo Rosario.

Il padre, Emiliano, non potrà partecipare ai funerali del figlio perché è ancora ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale di Cesena dove sta lottando fra la vita e la morte.

Luca Bassi era molto conosciuto a Tortona dove frequentava la scuola Media “San Giuseppe” ed era un giovane calciatore dell’Audax.

La Società sportiva ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia con una frase molto toccante pubblicata sul sito internet dell’Audax: “

“Vi siamo vicini in questo doloroso momento, sperando che possa dare un minimo di sollievo a questo tremendo dolore….È difficile trovare parole che possano essere di conforto…..Luca Bassi (2007) non è più tra noi ….ma siamo noi a non vederlo …. in realtà lui ci vede e non vorrebbe vederci piangere.Tutta la nostra famiglia Audax, i compagni ed i Mister con cui ha condiviso parte della sua vita lo ricorderanno per sempre e lo porteranno sempre nei loro cuori.Vi chiediamo di unirvi in preghiera per Luca e per i suoi familiari.”

Oltre al padre, Luca lascia la mamma, Federica Ravera, dipendente di una nota ditta tortonese, i nonni e tantissime altre persone che gli hanno voluto bene.

La salma verrà tumulata nel cimitero di Pontecurone al termine della cerimonia funebre