Il Circolo Filatelico di Alessandria ha da sempre come obiettivo la promozione della Filatelia in tutte le sue forme, ma soprattutto nel rapporto con la storia e la cultura del nostro territorio.Quest’anno abbiamo deciso di continuare la nostra collaborazione con l’Associazione Alecomics ormai al suo sesto anno di attività.Questo appuntamento è ormai parte integrante di Alessandria ed ha raggiunto dimensioni ragguardevoli.E’ per questo che il nostro Circolo collabora nelle due giornate in Cittadella, sabato e domenica, con un annullo filatelico dedicato alla manifestazione che celebra il sesto festival del fumetto e verrà impresso sulla cartolina celebrativa di ALEcomics.L’annullo è dedicato al logo di Alecomics e la cartolina vede “L’Uomo Nero” personaggio simbolo, ormai famoso, di ALEcomics.Un ringraziamento particolare alla Fondazione Cral che ci aiuta sempre nelle attività sociali e progettuali del territorio.

Gino Bottin Presidente Circolo Filatelico Numismatico di Alessandria