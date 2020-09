C’era da aspettarselo ed è accaduto di nuovo: la rottura di un tubo dell’acquedotto del Roja in località San Lazzaro a Imperia ha costretto i tecnici dell’Amat a chiudere l’erogazione dell’acqua potabile in tutto il Golfo Dianese per poter aggiustare il guasto.

Il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, è su tutte le furie: “Ritengo si debba dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per tutti i comuni interessati. – dice – Così facendo la regione potrà intervenire con fondi emergenziali e finanziare finalmente la posa di un nuovo tubo. Ancora una volta abbiamo avuto il bisogno di arrivare al collasso per trovare delle soluzioni, mi chiedo il perché. Cosa non funziona nel nostro sistema? Perché non si è potuto cambiare un tubo colabrodo se non attendendo che esplodesse? Ci vuole più elasticità nella burocrazia, norme che permettano di intervenire velocemente nelle situazioni più serie, senza attendere che diventino emergenze!”