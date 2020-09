Hai 13 anni e sei felice con una vita davanti, in auto con a fianco le persone che conosci e alle quali vuoi bene, tranquillo, dopo una bella giornata trascorsa in Emilia Romagna, al termine di una vacanza.

L’auto sta rientrando a casa, ma si ferma in coda, come capita spesso in certe occasioni. Niente paura fra un po’ riparte e il viaggio riprenderà.

Tutto sembra normale perché sarà capitato centinaia di volte di fermarsi e poi ripartire, ma stavolta no, stavolta è diverso perché il destino ha deciso che tu a soli 13 anni devi morire e sarai l’unica vittima di un terribile incidente stradale che si verifica lunedì mattina, sull’autostrada A/14 in direzione Bologna, a un Km dall’uscita di Forlì. Un tamponamento a catena che coinvolge diverse automobili e provoca la morte di Luca Bassi, 13 anni residente a Pontecurone.

Il ragazzino, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, si trovava seduto sul sedile posteriore di una Volkwagen T-Roc guidata dal padre Emiliano di 49 anni ed era ferma in coda quando è stata violentemente tamponata da un Un Tir carico di legname che ha colpito in pieno tre auto ferme per rallentamenti ognuna delle quali ha tamponato quella che precedeva.

La prima ad essere stata colpita è stata proprio la T-Roc con a bordo la famiglia tortonese. L’incidente si è verificato intorno alle 11, all’altezza del km 83: in quel momento la circolazione stradale procedeva lentamente per il traffico intenso.

Il camion con rimorchio era guidato da un uomo di 52 anni residente a Sabbioneta in provincia di Mantova.L’impatto è stato devastante e ad avere la peggio è stato proprio Luca Bassi seduto sul sedile posteriore, schiacciato dal pesante mezzo.

Il ragazzo è deceduto sul posto e a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo dopo che è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai Vigili del Fuoco.

La salma del ragazzo è stata trasportata all’obitorio di Forlì e l’Autorità giudiziaria già consentito il trasporto della medesima da parte dei parenti nel Comune di Pontecurone dove nei prossimi giorni verranno celebrati i funerali.

Il padre del ragazzo, Emiliano Bassi, di 49 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Bufalini’ di Cesena ed è il ferito è più grave di sette persone.

L’autista del TIR, risultato negativo all’alcoltest è indagato per incidente stradale. Secondo quanto emerso ha riferito di non essersi accorto che le auto davanti lui erano a ferme per cui ha rallentato solo all’ultimo istante, colpendo in pieno la Volkswagen con a bordo Luca Bassi che è stato schiacciato dall’impatto.

La T-Roc a sua volta ha tamponato una Honda con cinque persone a bordo. L’incidente ha provocato una lunga coda di decine di chilometri.

Una tragedia immane per Pontecurone dove il ragazzino era conosciuto da tutti che piangono un giovane la cui vita è stata irrimediabilmente spezzata in una bella giornata di sole, al termine di una bella vacanza al mare per un destino beffardo che non guarda in faccia l’età di nessuno e distrugge la vita di tante persone fra cui quella della mamma del ragazzo che non sa darsi pace della morte del figlio, mentre il padre, se mai riuscirà a salvarsi (e tutti ce lo auguriamo) verrà raggiunto anche lui da questa notizia e sarà terribile.

