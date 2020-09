Gli ultimi dati pubblicati sul sito della Regione Piemonte dall’Unità di Crisi, risalenti a ieri domenica 6 agosto 2020, riportano la presenza di cinque soggetti attualmente positivi al Covid-19 residenti a Novi Ligure. «L’andamento della curva epidemiologica – commenta il Sindaco Gian Paolo Cabella – sta peggiorando nel corso delle ultime settimane. In Italia, a fronte di un maggior numero di tamponi eseguiti, si sta assistendo a un aumento di casi postivi. Allo stesso tempo si registra un incremento anche per quanto riguarda gli isolamenti domiciliari e i ricoveri. Anche nella nostra città, purtroppo, si sta verificando una situazione simile, infatti si è passati da zero casi registrati a fine agosto ai cinque attuali. Per contrastare la diffusione del contagio – sottolinea il Sindaco -, si invita nuovamente la cittadinanza ad osservare le raccomandazioni di prevenzione e le norme igienico-sanitarie disposte a livello nazionale e regionale, in particolare l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento sociale».