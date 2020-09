Continuano i problemi idrici a San Bartolomeo al Mare. A causa dell’abbassamento della pressione si sono bruciate le pompe in Area Camper, grazie alle quali l’acqua viene portata a Poiolo e a Chiappa. I tecnici di Rivieracqua sono già al lavoro, ma l’intervento rischia di durare molte ore.

Grazie alla Protezione Civile, prima di fine serata verrà portata una cisterna di acqua non potabile nella zona alta di Poiolo, mentre una autobotte verrà posizionata in via Baudine, sotto Poiolo. Una cisterna di acqua verrà posizionata a Chiappa.

“Stiamo provando a ridare acqua al paese. Sentitamente ringraziamo, di cuore. Grazie”, chiosa il Sindaco Valerio Urso.