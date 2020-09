Negozi particolari che offrono servizi di qualità e, al tempo stesso, diversi da quelli dei grandi centri, utilizzando però le stesse opportunità che offre la moderna tecnologia, come, ad esempio, la vendita online, la presenza di una nutrizionista a disposizione dei clienti e molti altri.

Uno molto particolare, che merita assolutamente una visita, sarà “Tangerine” rivenditore di alimentari e articoli di pulizia per la persona e per la casa, la cui inaugurazione è prevista sabato prossimo, 12 settembre, in Via Fracchia, nel cuore di Tortona.

Tangerine nasce dall’idea di riproporre i negozi di alimentari “di una volta”, rivisitandoli in chiave moderna, garantendo una scelta di prodotti in grado di soddisfare ogni stile di alimentazione, includendo anche le diete vegetariane, vegan e gluten-free e si propone di portare ai suoi clienti, prodotti di qualità, sani e, ogniqualvolta possibile, di origine completamente italiana.

“Nella scelta dei prodotti – dicono i titolari, Yuri e Ambra Molino fratello e sorella che si sono gettati in questa impresa – abbiamo deciso di creare un connubio tra grandi catene di distribuzione, valendoci della loro capacità di produzione e rete di distribuzione, per portare la qualità dei grandi marchi del settore direttamente a casa vostra, e i prodotti del territorio, contattando produttori del Tortonese e delle zone limitrofe per far si che le eccellenze della zona siano opportunamente rappresentate e valorizzate.”

Tutto questo non sarà che l’inizio, in quanto Tangerine intende proporsi non solo per i suoi prodotti ma anche per i suoi servizi, che verranno implementati ed ampliati già dai primissimi giorni e che includeranno la possibilità di acquisto dei prodotti online, in modo da ritirare la propria spesa già pronta, la consegna a domicilio e la consulenza di una biologa nutrizionista per fare si che Tangerine si proponga come un centro dove trovare prodotti per un’alimentazione corretta, sana e gustosa.