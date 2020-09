Nella serata di domenica, un 55enne senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, ha tentato un furto a bordo di un’autovettura in sosta, ma è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure intervenuti a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa da parte di un testimone. Il ladro è stato sorpreso a rovistare all’interno dell’abitacolo dell’auto, della quale aveva forzato la portiera con delle forbici appositamente modificate. L’uomo è stato arrestato per il tentato furto aggravato ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del locale Comando Compagnia fino alla mattina seguente, quando, a seguito della convalida dell’arresto, il Tribunale di Alessandria lo ha rimesso in libertà, in attesa del successivo giudizio.